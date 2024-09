ERIVÄELASE JUTUD | Elmar Vaher: üks põnev juhtum oli Vene palgamõrvar, kes rongis piletikontrolli eest jooksis ja vahele jäi

Vaher rääkis põnevatest aegadest 90ndatel, kui kuritegevus oli laes ja juhtumid vägivaldsed. „Üks põnevaim juhtum oli Vene palgamõrvar, kes Eestisse tööd tegema tuli ja selle ka lõpule viis. Saime teda Pihkvas küsitlemas käia. Vahele jäi ta nii, et kui rongiga Venemaale tagasi reisis, tuli piletikontroll, kuid tema arvas, et leiab aset tema kinnipidamine ja pani rongist jooksu. Hüppas nii õnnetult, et kukkus jala katki. Lõpuks tuli välja, et tegemist on tagaotsitavaga,“ jutustas ta.

„See oli see aeg, kus sain aru, et elukaaslasele ei tohi öelda kunagi, millal ma koju tulen. Mul juhtus, et kaotasin oma töö pärast lähisuhte,“ rääkis Vaher oma esimestest aastatest politseinikuna. „Ütlesin, et tulen koju järgmine päev, kuid jõudsin kolm päeva hiljem, sest ma ei teadnud tol hetkel, et satun Kohtla-Järvele ja siis veel Tartusse läbiotsimisele jne. Kui koju jõudsin, oli spordikott, jalgratas ja suusakott visatud ukse taha.“

Vaher selgitas, kuidas suhteid rikub ka pidev politseinike puudus. Ta selgitas, kuidas neil oli pidevalt umbes 500 inimest puudu ja seega tuli teha kokkuleppeid, et kes on oma patrullivahetusel kaks tundi pikemalt ja kes tuleb varem. „Kui sa ikkagi palju tööl oled, lähevad peresuhted sassi, tekivad väga tugevad stressisümptomid, hakkad leidma mugavaid lahendusi nagu joomine, hakkad pikemalt ära olema ja nii ta läheb. Pered lagunevad. See ei ole jätkusuutlik. Ja järgmiste aastate jooksul ma ei näe, et raha juurde tuleks.“

Delfi saates „Eriväelase jutud“ räägitakse Eesti vabaduse eest vajaduse korral elu hinnaga seisjatest teisiti, kui oleme meedias tavaliselt harjunud. Endine erioperatsioonide väejuhatuse sõdur ja praegune Combat Ready koolitaja Robert Käsper keskendub „Eriväelase juttudes“ kaitseväele, kaitseväelastele ja nendele, kes tegelevad või tegelesid riigi julgeoleku tagamisega. Külalistega sukeldutakse nende teekonda ja mõttemaailma, milleläbi saab avardada enda maailmapilti.

