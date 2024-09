Huawei esitles uusi elegantseid nutikelli

Huawei uute toodete esitlusel avalikustati mitmed kauaoodatud seadmed. „Eriline rõhk oli nutikellade uuenduslikkusel ja avalikkuse ette toodi tervelt kolm uut mudelit: Huawei Watch GT 5, Watch D2 ja Watch Ultimate Green Edition,“ jagas tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.

Esitlusel erilist tähelepanu pälvinud Watch GT 5 nutikellad on täiustatud tervise ja treeningute monitoorimise süsteemiga. „See võimaldab näha täpsemaid tulemusi kiiremini. Samal ajal on kella välises pooles rõhku pandud selle stiilsele disainile. Pro-versioonil on kaks mudelit: meestele suunatud 46 mm mudel on valmistatud vastupidavast titaansulamist ja väiksem, 42 mm naistele suunatud mudel on nanokristallilise keraamilise raamiga, mis tagab kella vastupidavuse ning annab sellele elegantse välimuse,“ kirjeldas Mishina.

Uus nutikell pakub ka professionaalsel tasemel spordifunktsioone. „Watch GT 5 Pro on saanud kauaoodatud golfirežiimi, millel on üle 15 000 golfiväljaku kaardi üle maailma. Samuti on sukeldujatel võimalus valida režiim, mis aitab põhjalikumalt jälgida just allveespordiga seotud andmeid. Lisaks on kellal professionaalsed funktsioonid maastikujooksuks, sealhulgas segmenditud navigeerimise tugi ja võimalus ise tähistada läbitud punkte kaardil, et tagasitulek oleks lihtsam,“ avaldas Mishina.

„Olenemata funktsioonide mitmekesisusest on kella aku kestvus muljet avaldav – suuremad Watch GT 5 ja GT 5 Pro mudelid peavad ilma laadimata vastu kuni 14 päeva, väiksemad mudelid kuni 7 päeva,“ kinnitas tehnoloogiaekspert.

Mishina sõnul osalesid esitlusel rahvusvahelised sportlased Pamela Reif ja Sir Mo Farah, kes rääkisid oma kogemustest Huawei kellade kasutamisel. „Reif tõi esile kella stiilsuse ja funktsionaalsuse, samas kui Farah rõhutas spordiseadmete täpsust ja kasulikkust jooksjatele, tuues esile näiteks uue GPS-süsteemi ja jooksu analüüsi funktsioonid,“ sõnas Mishina.