REPORTAAŽ MERELT | Naissaare taga käib pingeline NATO ja Venemaa sõjalaevade tango, taustaks agressori naftat vedavad tankerid

Kell on 8.30, kui riigilaevastiku meeskond Hundipea sadamas lootsikraatri Ahto-12 mootoritele sel kolmapäeval hääled sisse paneb. Suunaks Soome lahes umbes 20 meremiili kaugusel asuv ala, mis kuulub veel Eesti majandusvööndi hulka. Pardal on ka kliimaministeeriumi merendusosakonna juhataja Jaak Viilipus. Sadamakail siblivad saatjatena ringi Ameerika naaritsad, kellest on Hundipeal peaaegu koduloomad saanud.

Eesmärk on tuvastada oma silmaga agressorriigi Venemaa naftat laia maailma vedavad tankerid, mis on valinud just selle paiga oma peatuspaigaks, kuniks Venemaa Primorski või Ust-Luga sadama järjekord nendeni jõuab.

Need tankerid ei meeldi meile – nad veavad vaenlase naftat, nad on potentsiaalselt ohtlikud meie keskkonnale, nad on meie majandusvööndis…

Meiega samal ajal väljub kõrval asuvast mereväe sadamast Eesti sõjalaev. Ju läheb tegema rutiinset seiret, eeldasime. Hiljem selgus, et minekul oli siiski konkreetsem põhjus.

Esimest korda võtame hoo maha vahetult enne Naissaare lähistele jõudmist. Seal on teada-tuntud ankruala tähisega Golf. See on Eesti sisemerel üks vähestest ametlikest kohtadest, kus on ametlikult lubatud punkerdamine ehk suurte laevade laevalt laevale tankimine.

