PROOVISÕIT | Renault Symbioz - kas kuus linnamaasturit mudelivalikus juba liig pole?

Lihtne äriloogika ütleb, et kui raha vedeleb maas, siis tuleb see üles korjata. Just seda põhimõtet järgides on Renault ehitanud üles tervelt kuuest linnamaasturist koosneva mudelirivi, pakkudes peaaegu igaühele midagi ning jättes tähelepanu alt välja autod, mis müügiedu ei tõota. Raha lugeda Renault grupi boss Luca de Meo oskab, kirjutab Accelerista.com.