Intervjuu RMKga: miks ikkagi oli vaja Soomaal sood taastada terve kena metsa arvelt?

Öördi raba taastamisalal kasvav mets ei ole majandamiseks mõeldud mets. See mets otsustati jätta majanduslikust arvestusest välja 1993. aastal, kui loodi Soomaa rahvuspark.

Rahvuspargi üheks peamiseks kaitseväärtuseks on just soostikud, mitte kuivenduse tagajärjel kujunenud sekundaarsed kõdusoometsad. Vastasel juhul peaksime rääkima Kõdusoomaa rahvuspargist, mis vaevalt inimesi samavõrd köidaks kui Soomaa elusad märjad maastikud.

Ka vaadates droonifotosid Öördi taastatud aladelt, siis inimene võib seal esmapilgul näha surnud mände, kuid tähelepanelikum silm märkab kuivavate puude all erkrohelist vohavat turbasambla vaipa, mis on positiivne märk alanud soo taastumise protsessist.

Miks seda sood on ikkagi seal vaja taastada, kui enam kui sadakond aastat tagasi tegeleti just vastupidisega ehk majandusmetsa loomise eesmärgil kuivendamisega?

Soodes taastamisel on kaitsealadel eelkõige eesmärgiks erinevatele sooelupaikade seisundi halvenemise peatamine ja võimalusel soostumisprotsesside taastamine. Kaudsemaks eesmärgiks on soodes kraavide sulgemise kaudu stabiliseerida maastiku ainevooge, mis on seotud soode suure veemahutavusega, vähendada settekoormust meie jõgedele ja vähendades muuhulgas ka maastiku tuleohtu.