Teadlased selgitasid välja, kes on salapärane olend, keda kujutatakse Lõuna-Aafrika koopamaalingutel

Lõuna-Aafrika põlisrahvaste koopamaalidel kujutatud kummaline kihvaline olend on ammu väljasurnud liik, kes elas isegi enne dinosauruseid. Kolmapäeval ajakirjas PLOS ONE avaldatud uuringus leiti, et Lõuna-Aafrika Sani rahva poolt 1800. aastate alguses joonistatud salapärane loom võis olla inspireeritud väljasurnud liigist, vahendab Independent.

Teadlased on pikka aega vaeva näinud, et tuvastada pika kehaga looma, kelle kihvad on allapoole kaardus, kuid, kes ei ühti ühegi praegu eksisteeriva liigiga.

Lõuna-Aafrika Karoo basseinis on leitud palju hästi säilinud fossiile, sealhulgas kihvadega loomi, keda tuntakse nimega dicynodontia, keda kaevamiste käigus sageli leitakse. Teadlased kahtlustavad nüüd, et kaljul kujutatud loom on sarnane dicynodontia fossiilidega. Seda tõlgendust toetavad Sanide müüdid suurte loomade kohta, kes kunagi piirkonnas ringi rändasid. Kui koopamaalidel on tõepoolest kujutatud dicynodontiat – liiki, mis suri välja enne dinosauruseid –, siis kujutasid Sanid seda kümme aastat enne seda, kui seda liiki lääne teaduses esimest korda kirjeldati: joonis tehti hiljemalt 1835. aastal, dicynodontia avastas Richard Owen 1845. aastal.