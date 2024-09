„Kasutavad sõjas hitlerlaste meetodeid!“ Mida on teada ukrainlaste uuest salarelvast, mis külvab venelaste seas palju hirmu?

Septembri algusest on Ukraina kaitseministeerium ja blogijad avaldanud sotsiaalvõrgustikes videokaadreid, kus droon kastab oma lennu ajal metsariba, kus Vene üksused ennast varjavad, tõelise tulevihmaga. Toimuvat seletab sulametalli keemiline toime: draakondrooni laskemoona aktiivseks komponendiks on alumiiniumipulbri ja raudoksiidi termiitsegu. See aktiveeritakse droonil oleva elektridetonaatori abiga. Termiit põleb temperatuuril kuni 2200 kraadi Celsiuse järgi ja võib põletada peaaegu kõiki materjale, isegi terast.