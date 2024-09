Huawei Watch GT 5 – täiuslik kaaslane igapäevaeluks ja treeninguks!

Neile aga, kes spordiga tõsisemalt tegelevad, oleks ideaalne valik hoopis GT 5 Pro versioon. Eelkõige sellepärast, et sellel on mitu ainulaadset treeningrežiimi (näiteks golf, rajajooks ja vabasukeldumine), mis aitavad soorituse viia järgmisele tasemele, ning ka sellepärast, et GT 5 Pro suudab vaid mõne hetkega EKG abil hinnata sinu südame tervist.

Jooksma minnes üllatas see, et treeningu ajal pakkus kell põhjalikku jooksuvormi analüüsi, mis aitas mul oma tehnikat parandada ja pikemas perspektiivis ka vigastusi ennetada. Lisaks on GT-seeria varustatud uue Sunfloweri positsioneerimissüsteemiga, tänu millele suudab kell marsruudi väga täpselt paika panna ja seda ka värvilisel kaardil kuvada.

GT 5 sarja TrueSense’i süsteem jälgis aga pulssi, hapnikusisaldust (SPO2) ja hingamissagedust hämmastava täpsusega. Kõike seda avastada on äärmiselt huvitav ja kindlasti aitab see parandada ka sooritust. Mida enam ennast liigutasin, seda põnevamaks ja täpsemaks andmed muutusid.

Veel oli väga põnev avastada Huawei TrueSense’i süsteemi, mis suudab jälgida ja analüüsida tervet hulka terviseandmeid. Sportlane ei saa ma enda kohta öelda, aga ennast liigutada meeldib mulle küll. Eelmised kellad, mida proovinud olen, on küll suutnud mõõta minu pulssi, aga sellega on asi enamasti ka piirdunud.

Kuigi minu kasutuses olnud 41 mm mudel jättis mulle väga hea mulje (sain isegi mitu komplimenti), pakub GT 5 Pro versioon veel põnevamaid stiile. Näiteks on Pro-mudelil kasutatud lennundusklassi TC4 titaani ja nanokristallilist keraamikat, mis on ideaalne kombinatsioon tugevusest ning kergusest. Lisaks on kell kulumis-, vee- ja korrosioonikindel , nii et ei pea muretsema ka siis, kui satud vihma kätte või tekib spontaanne soov sukelduma minna.

Esimene asi, mis mind kella juures köitis, oli selle stiilne ja õhuline disain. Oleme harjunud, et nutikellad on randmel pisut kohmakad ega näe alati kõige paremad välja. GT 5 oma minimalistliku ja geomeetrilise disaini ning uute numbrilaudadega, mis võimaldavad kella välimust muuta vastavalt oma tujule või riietusele, jätab aga tõeliselt luksusliku mulje. Ka elegantne rihm sobib suurepäraselt nii igapäevasteks toimetusteks, treeninguks kui ka pidulikemaks sündmusteks.

Erksad värvid ja kasutusmugavus

Kella kasutajakogemus oli äärmiselt sujuv ja intuitiivne. Mulle meeldis väga selle ekraan ja erksad värvid, mis muutsid kõik teated ja kaardid hästi loetavaks ka eredas valguses. Üllatuseks avastasin ka hetktõmmise jagamise funktsiooni, mille abil saab näiteks oma treeningu tulemusi kiirelt pildistada ja jagada.

Lisaks on kellas nüüd sõnumite sisestamise võimalus, mis on täiesti uus funktsioon GT-kellaseerias. Nii saab kiirelt ja mugavalt otse kellast vastata sõnumitele, ilma et peaks koti põhjast telefoni välja otsima. Tore on ka see, et GT 5 töötab suurepäraselt nii Androidi kui ka iOS-i seadmetega, nii et see ühildus kenasti minu telefoniga.

Aku, mis peab vastu nädala

Nii nutitelefonide kui ka -kellade suurim miinus minu jaoks on see, et neid peab üsna sagedasti laadima. Seda suurem oli minu üllatus, kui avastasin, et GT 5 peab ühe laadimisega vastu kuni seitse päeva! See on lihtsalt super – kasutasin kella mitu päeva, jälgisin oma treeninguid ja tervist ning aku lihtsalt kestis ja kestis.

Kogu minu kogemus Huawei Watch GT 5-ga oli tõeliselt positiivne. See kell on ideaalne kombinatsioon elegantsest disainist, võimsatest tervisefunktsioonidest ja lihtsast kasutusmugavusest. Kui otsite nutikella, mis sobib nii igapäevaseks kandmiseks kui ka tõsiseks treeninguks, siis Huawei GT 5 on kindlasti suurepärane valik!