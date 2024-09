TERROR LIIBANONIS | Kuidas on võimalik piiparid distantsilt plahvatama panna?

ÜRO pressiesindaja Stéphane Dujarric ütles teisipäeval ajakirjanikele, et Liibanoni sündmused on äärmiselt muret tekitavad, lisades, et Lähis-Idas on nüüd suurem olukorra eskaleerumise oht. Eelkõige on rünnaku üllatav olemus tekitanud mure sõjapidamises avanenud uue rinde pärast. Tegu on sabotaaživormiga, mis muudab kahjutud vidinad surmavateks seadmeteks.