Saturni lähedalt leiti paik, kus võib juba potentsiaalselt eksisteerida elu

Uurimisjaam Cassini uuris Saturni ja selle kuusid 13 aastat. 2017. aastal missioon lõpetati, kuid enne seda jõudis aparaat koguda ja edastada näidiseid jääosakestest ühe Saturni välisest rõngast, mis teadlaste arvates pärinevad Enceladusest, Saturni kuust. New Scientist kirjutab, et nendest proovidest leiti märke erinevatest orgaanilistest molekulidest, mis on eluks vajalikud. Seega on Enceladuses rohkem keerulisi orgaanilisi molekule, kui varem arvati, ja see kuu on paik, kus võib potentsiaalselt eksisteerida elu.

Jääosakeste analüüsi käigus kinnitasid teadlased, et Enceladusel on kõik kuus elu jaoks vajalikku keemilist elementi: süsinik, vesinik, lämmastik, hapnik, fosfor ja väävel. Analüüsi tulemused näitasid, et Saturni kuul on olemas suur hulk keemilisi ühendeid, mis on tavalised erinevate bioloogiliste molekulide seas. Nende hulka kuuluvad eetrid, alkeenid ja molekulid, mis sisaldavad lämmastikku ning hapnikku.

Praegu ei saa teadlased täpselt määrata, millistest molekulidest need keemilised rühmad pärinevad, kuid nende olemasolu tähendab, et on suur tõenäosus, et seal toimuvad keemilised reaktsioonid, mis loovad DNA ehitusplokke.

See avastus annab tuge hüpoteesile, et Enceladusel võivad olla vajalikud tingimused elu tekkeks või et elu võib juba seal eksisteerida.