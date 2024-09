PROOVISÕIT | Volkswagen Golf: ikoon elab veel!

Autosid, mis annavad nime kogu masinaklassile, pole just palju. Sõltumata sellest, kuidas on mõni firma seadnud omale eesmärgiks selline sõiduk luua, on see õnnestunud vaid üks kord tööstusharu enam kui saja-aastase ajaloo jooksul. See õnnelik on Volkswagen, kirjutab Accelerista.com.