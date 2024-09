Brittide arheoloogiaprojekt paljastab Waterloo lahingu sünge tegelikkuse

Hiljutised arheoloogilised kaevamised Mont-Saint-Jeani talu lähedal on avanud õudse tõe Waterloo lahingust, ühest Euroopa veriseimast lahingust 19. sajandil. Otsingurühma Waterloo Uncoveredi juhtimisel avati massihaud, mis oli täidetud inimeste ja loomade luude jäänustega. See avastus heidab uut valgust ajaloolise lahingu tagajärgedele, mis tähistas Napoleon Bonaparte’i valitsemise ja Napoleoni sõdade lõppu.

Waterloo lahing, mis toimus 18. juunil 1815, nõudis vähemalt 20 000 sõduri elu. Mont-Saint-Jeani talus, mis asub tänapäeva Belgia territooriumil, asus Wellingtoni hertsogi vägede välihaiglana. Hiljutised kaevamised keskendusid massihauale, kuhu arvati olevat maetud välihaiglas surnud sõdurid. Kraavis olid nii inimeste kui loomade luud, mis eraldati teineteisest laskemoona kastidest tehtud barjääriga. Arheoloogid ütlevad, et nii prooviti säilitada langenud sõdurite väärikust. Tony Pollard, Glasgow Ülikooli arheoloog ja kaevamiste teaduslik juht, selgitas: „Ma ei suuda meenutada ühtegi muud kohta, kus oleks selliste elementide kombinatsiooni. Haua paigutus, kus loomade jäänused olid laskemoonakastidest ühel pool ja inimeste jäänused teisel pool, tõestab, et inimesed, kes need jäänused matsid, püüdsid jätta langenutele mingisuguse väärikuse, kui välihaiglat tuli surnutest puhastada.“