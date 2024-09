„Neid alla tulistada on põhimõtteliselt ebarealistlik.“ Kuidas hakkab Ukraina sõda muutma sadade Iraani rakettide tulek?

Pentagon on kinnitanud, et Iraan on Venemaale üle andnud sadu ballistilisi lühimaarakette Fath-360. See on viie meetri pikkune rakett, mille kogumass on 787 kg, lõhkepea kaalub 150 kg ja selle lennukaugus on kuni 120 km. Raketti juhib kombineeritud inertsiaalne ja satelliitnavigatsioonisüsteem.