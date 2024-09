Miks võiks automaksu saabudes eelistada täisteenusrenti?

Kuid auto omamise kõrval on võimalik autot ka pikaajaliselt rentida. Autode täisteenusrent on hakanud üha rohkem populaarsust koguma. JMV Motorsis näeme, et inimesed saavad täisteenusrendiga oma kuludel paremini silma peal hoida, kui autot liisides või välja ostes. Järgmisel aastal võib täisteenusrendist saada atraktiivne alternatiiv oma auto kulude ohjamisel.

Mis on täisteenusrent?

Võrreldes liisinguga on täisteenusrent rohkemate hüvedega. See on terviklik lahendus, kus kõik autoomamisega seotud kulud on fikseeritud kuumaksu sees.

Autorendi kuumakse sisaldab:

- Sõiduki hooldus

- Kindlustuspakett

- Rehvide vahetus ja hoiustamine

- Vajadusel asendusauto võimalus

- *Alates 2025 automaks

Suurim erinevus liisingu ja täisteenusrendi vahel on see, et liisinguga pead sa tegelema ise auto ülalpidamisega ja teiste jooksvate kuludega. Lisaks langeb aasta-aastalt auto väärtus. Täisteenusrendilepingu lõppedes tagastad auto ja soovi korral saad lepingu teha järgmisele autole. Ilma, et peaksid autot ise müüma hakkama. Nii on autode vahetamine tunduvalt lihtsam.

Miks võiks eelistada automaksu saabudes täisteenusrenti?

Automaksust me ei pääse, kuid täisteenusrendiga on paljud ootamatud kulud välditavad. Fikseeritud hind katab kõik ülalpidamiskulud ja automaksu tasud. Sul ei ole vaja leida raha ootamatu remondi jaoks või kindlustuse hinna tõusuks. Pikas plaanis võib auto rentimine olla omamisest soodsam.

JMV Motors on spetsialiseerunud premium- ja luksusautode täisteenusrendile. Pakume paindlikku ja personaalset lähenemist auto rentimisele. Tänu kindlale kuumaksele saab rentija lihtsa ja selge nägemuse kõikidest auto kuludest.