FOTOD | Viimaste aastate sensatsioonilisim UFO juhtum annab kongressi kuulamistele sisse uue hoo

USA Kongressis jätkuvad järgmisel nädalal arutelud UFO-de üle. Uued kuulamised on kavandatud Ameerika elanike uute teadete taustal. Nii filmiti hiljuti pealtnägijate poolt hiiglaslikku objekti, mis meenutas ketast ja millel olid vilkuvad ja pöörlevad tuled 100 kilomeetri kaugusel USA õhujõudude Malmstromi tuumabaasist Montana osariigis. Pealtnägijad kinnitavad, et see ei saanud olla üks Elon Muski satelliitidest, mida sageli peetakse maavälisteks kosmoselaevadeks.

Senaator Kirsten Gillibrandi sõnul on protsessi eesmärk avada kodanikele teavet UFO-de kohta. Ta väljendas lootust, et uurimisse kaasatakse ka teated nendelt isikutelt, kes on näinud tundmatuid lendavaid objekte. See avaldavat tema hinnangul positiivset mõju uue Pentagoni osakonna tööle, mis uurib selliseid objekte. Gillibrand usub, et kuulamised aitavad taastada usaldust Pentagoni UFO-de uurimise büroo vastu. Tema arvates peaks see olema usaldusväärne teabe kogumise keskus.