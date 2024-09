FOTOD | Volkswagen esitleb Hannoveris täiesti uut Transporterit

Volkswageni teatel on mudelil läbinud uuenduse iga detail. Mis eriti oluline: esimest korda Transporteri ajaloos on see sõiduk saadaval ka pistikhübriidina ja elektrisõidukina, seda siis lisaks turboga varustatud diiseljõuallikatele.

Seitsme erineva ajamiversiooni võimsus on vahemikus 81 kW (110 hj) kuni 210 kW (286 hj). Esimest korda on ajamite valikus niisiis pistikhübriid (eHybrid) ja kolm elektriajamit (e-Transporter ja e-Caravelle), nende kõrval kolm turbodiiselmootorit (TDI). Kaks TDI-d on saadaval ka 4MOTIONi nelikveoga.

Uues Transporteris ja Caravelle’is on eelkäijaga T6.1 võrreldes oluliselt rohkem ruumi, neil on suurem kandevõime ja parem pukseerimisvõimekus. Standardse teljevahe ja katusekõrgusega kaubiku kaubaruum on kasvanud enam kui 10 protsenti 5,8 m3-ni. Pika teljevahe ja kõrge katusega kaubiku kaubaruum on suurenenud 9,0 m3-ni. Pika teljevahega versioonide kaubaruumi mahub kolm euroalust. Maksimaalne kandevõime on tõusnud kuni 1,33 tonnini (lisandunud on 0,13 tonni). Volkswagen on suurendanud ka järelhaagise maksimaalset massi, mis nüüd võib olenevalt ajamisüsteemist ja mudelist ulatuda 2,8 tonnini (varem 2,5 tonni).