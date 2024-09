„Vaevalt, et Putini sünnipäevaks valmis jõutakse.“ Kui edukaks kujuneb Vene armee vastupealetung Kurski oblastis?

Venemaa vastupealetung Kurski oblastis kestab nüüd juba nädal aega, venelased üritavad sealt välja tõrjuda Ukraina üksuseid. Nende tõenäoline eesmärk on praegu lõigata ära Ukraina väegrupi vasak tiib, mis on seal juba rohkem kui kuu aega positsioone hoidnud. Samal ajal on Ukraina armee alustanud katseid tungida peale teisel lõigul.