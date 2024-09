EKSPERT EETRIS | Uku Arold: kuidas märgata mõjutustegevust tõejärgsel ajastul?

Tallinna Ülikooli vestlussaate „Ekspert eetris“ hooaja esimeses saates on arutluse all mõjutustegevus, mida kasutavad nii inimesed, aga ka riigid. Külas on Sisekaitseakadeemia vaenuliku mõjutustegevuse ja psühholoogilise kaitse õppejõud Uku Arold. Saade on eetris 18. septembril kell 16.00 ning vaadatav selle artikli vaates.