Maa saab endale kaheks kuuks väikese kuu

Väljaandes Research Notes of the AAS kirjeldasid Madridi Complutense ülikooli teadlased Carlos de la Fuente Marcos ja Raúl de la Fuente Marcos, et iga mõne aja tagant satub Maa orbiidile mõni asteroid. Viimane tiirles Maa ümber mitu aastat, kuni 2020. aastal lahkus. 2006. aastal tiirles väike asteroid Maa ümber umbes aasta aega.

Teadlased uurisid asteroidi, mis avastati eelmisel kuul. Varem oli selgeks tehtud, et asteroid ei olnud kursil kokkupõrkeks Maaga, seega hakati kahtlustama, et asteroid võib olla teel Maa orbiidile, jäädes mõneks ajaks gravitatsioonivälja.

Tegemist on väikese asteroidiga, mille diameeter on vaid 10 meetrit. Võttes arvesse selle suurust, kiirust ja teekonda, said teadlased paari kuu jooksul kalkuleerida selle kursi. Nad leidsid, et see teeb ühe tiiru Maa ümber, mis võtab aega 53 päeva, alustades käesoleva kuu lõpust kuni novembri keskpaigani.