Meta on 2007. aastast saati söötnud enda AI-le pea kõik avalikud postitused. Eurooplastel on võimalus sellest keelduda

Meta tunnistas, et on kasutanud kõiki avalikke postitusi, mis on alates 2007. aastast Facebooki ja Instagrami üles riputatud, oma tehisintellekti treenimiseks. Austraalias toimunud uurimise käigus lükkas alguselt Meta andmekaitsega tegelev juht Melinda Claybaugh need väited tagasi, kuid hiljem tunnistas fakti, vahendab ABC News.

„Tõde on see, et kui te ei ole neid postitusi alates 2007. aastast teadlikult privaatseks seadnud, on Meta lihtsalt otsustanud kõik fotod ja kõik tekstid igast avalikust postitusest Instagramis või Facebookis alates 2007. aastast kraapida,“ väitis senaator David Shoebridge uurimise käigus, küsides Claybaughlt kinnitust. Viimane vastas siis jaatavalt.

Meta privaatsuskeskus ja blogipostitused tunnistavad, et Facebooki ja Instagrami avalikke postitusi ja kommentaare kogutakse eesmärgiga treenida genereerivat tehisintellekti.

Kuid ettevõte on olnud ebamäärane selle kohta, kuidas andmeid kasutatakse, millal andmeid koguma hakati ning kui kaugele ajas tagasi nende kogumine ulatub. Kui The New York Times juunis Metalt selle kohta küsis, ütles ettevõte taas, et postitused peaks seadma privaatseks. Kuid see ei aita postituste puhul, mis on juba tehisintellektile söödetud.

Claybaugh lisas, et Meta ei kogu alla 18-aastaste kasutajate andmeid. Kuid kui lapsevanem on enda kontole oma last postitanud, võis Meta seda materjali vabalt kasutada.

Euroopa kasutajad saavad kohalike privaatsusreeglite tõttu sellest loobuda. Brasiilia keelas samuti hiljuti Metal riigi kodanike isikuandmete kasutamise tehisintellekti koolitamiseks, kuid miljardid Facebooki ja Instagrami kasutajad teistes piirkondades ei saa sellest loobuda, kui nad soovivad oma postitusi avalikuna üleval hoida.