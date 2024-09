Uuring: õppimisel ChatGPT abi kasutavad lapsed sooritavad kontrolltöid halvematele tulemustele

Pennsylvania ülikooli teadlased leidsid, et Türgi gümnaasiumiõpilased, kellel oli õppimiseks ligipääs ChatGPT-le, sooritasid matemaatika kontrolltöö madalamatele tulemustele kui need, kellel ligipääsu polnud. ChatGPT-d kasutanud õpilased lahendasid harjutusülesanded 48% suurema täpsusega, kuid nende tulemused olid päris kontrolltööl lõpuks 17% halvemad.

Kolmas grupp õpilasi sai ligipääsu uuendatud versioonile ChatGPT-st, mis toimis nagu tuutor. See vestlusrobot oli programmeeritud pakkuma vihjeid selle asemel, et lihtsalt vastus ette näidata. Õpilased, kes seda kasutasid, sooritasid harjutusülesannetes märkimisväärselt head tulemused, lahendades 127% rohkemad ülesanded korrektselt võrreldes nendega, kes tehnilist abi ei kasutanud. Kuid päris testil ei läinud neil paremini kui teistel.

Teadlased arvavad, et tulemusi põhjendab asjaolu, et tehisaru abi kasutanud õpilased küsisid vestlusrobotilt pigem vastuseid kui lahenduskäiku. Nad ei arendanud enda oskusi ülesannete lahendamisel.

Eksperimendiga kaasnevates küsitlustes leiti, et ChatGPT kasutamine tekitas õpilastes liigset enesekindlust. Õpilased arvasid, et ChatGPT kasutamine ei mõjutanud neid negatiivselt, kuigi see polnud nii. Õpilased, kes kasutasid tehisintellekti tuutorina, arvasid, et nad olid testis oluliselt paremini hakkama saanud.