Mida kauem kestab Ukraina sõda, seda enam räägitakse rahuläbirääkimistest. Seni on Ukraina ametlik positsioon olnud järgmine: sõjategevuse n-ö külmutamine praegusel rindejoonel pole Ukraina huvides, kuna annab Venemaale lihtsalt ajutise hingetõmbepausi, et oma ridu korrastada ja siis vallutussõda jätkata. Samas väitis augustis näiteks Washington Post, et Venemaa ja Ukraina olid juba valmis Dohas kõnelusi alustama, kuid selle rikkus ära Ukraina armee sissetung Kurski oblastisse.

Kurski operatsiooni ajal on muutunud ka Ukraina poliitilise eliidi suhtumine. Kui varem räägiti sellest, et läbirääkimised on Ukrainale kahjulikud, siis nüüd hakati rääkima sellest, et Kurski operatsioon olevat instrument, mis sunnib Venemaad alustama Ukrainaga õiglasi läbirääkimisi, nagu väljendas Zelenskõi administratsiooni nõunik Mõhhailo Podoljak. Kurski oblasti lahingutest ongi Ukrainas ametlikul tasandil operatsiooni algusest kõneldud kui rahuläbirääkimisteks oma positsiooni parandamisest. Zelenskõi ise on teatanud, et Kurski pealetung on üks osa rahuplaanist. Kreml seevastu on Ukraina armee Kurski oblastile pealetungi algusest rõhutanud, et ei kavatse Kiieviga Kurski oblasti üle läbirääkimisi pidada.