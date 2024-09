Euro NCAP-i värskeimad ohutusreitingud üllatavad kohati ebameeldivalt

Eelkõige näitab Audi Q6 e-tron väga tugevat turvalisust nii täiskasvanute kui ka alaealiste sõitjate kaitses. Uus Renault Symbioz saavutas neli tärni – seda tulemust jagab see oma partnermudeli Capturiga. Paraku on see samm tagasi alla viie tärni tasemelt, mis omistati Capturi varasematele põlvkondadele aastatel 2013 ja 2019.