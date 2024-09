SUUR GALERII | Uued mudelid Tartus alanud autonäitusel Motoshow 2024

Renault on näiteks teatanud, et näitab just sel nädalavahetusel esimest korda esimest korda elektriautot Renault 5 E-Tech Electric. „See on südameid võitnud disainiga auto, mille funktsionaalsuse ja lõbu jaoks loodud elektrilised ja digitaalsed funktsioonid ning kohalikul ja vastutustundlikul ringlusel põhinev tootmissüsteem loovad eeldused linnaautode uute standardite kehtestamiseks puhtale energiale üleminekul,“ teatas tootja.

Lisaks Renault 5 Electricule toob prantsuse tootja üritusel välja näiteks Euroopa Aasta Auto Renault Scenic E-Tech Electricu ning uhiuued Renault Symbiozi, Rafale ja Masteri.

Volkswagen esitleb Tartu Motoshowl lausa esmakordselt Baltimaades elektrilise ID. Buzzi mudelirivi uut pereliiget 7-kohalist ID. Buzzi – see on eelkäijast pikem, ruumikam ja võimsam. Uus mudel jõuab autonäituse publiku ette juba sel reedel kell 14.00 algaval esitlusel – veel enne müügisalongidesse jõudmist.

Uus pika teljevahega Volkswagen ID. Buzz Pro on peaaegu viis meetrit pikk ning võrreldes tavaversiooniga on pikkusele lisandunud 250 mm. Täiendavad sentimeetrid loovad ruumi kuni seitsmele istekohale, nii et esimeses reas on kaks istet, teises istmereas kolm ja kolmandas omakorda kaks istet. Lisaks mahub autosse veelgi rohkem pagasit ja ruumi jätkub ka senisest suuremale, 86 kWh akule.

Motoshow’l tõmmatakse esimest korda Eestis kate ka uhiuuelt CUPRA täieselektriliselt linnamaasturilt Tavascan. Samuti esmaesitletakse autonäitusel uut ja futuristliku ilme saanud Hyundai Santa Fe mudeliuuendust.