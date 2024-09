„15. augustil anti RIA-le teada, et ründajatel on õnnestunud pääseda transpordiameti lõppkasutajate seadmete keskhaldussüsteemi. Transpordiamet viis koostöös CERT-EE ja partneritega läbi analüüsi, mille käigus selgus, et rünnakuks kasutati ära märtsis avalikustatud haavatavust Fortineti tarkvaras,“ teatas RIA.