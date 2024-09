„See on halb märk sellest, et Moskvas siiski mõeldakse Baltimaade ründamise peale.“ Ekspert kommenteerib Läti Shahedi intsidenti

Sõjaväe teatel viitab seni olemasolev info, et drooni Lätti jõudmist ei saa pidada Läti-vastaseks avalikuks sõjaliseks eskalatsiooniks ning drooni sihtmärk ei olnud Läti. Kogu intsidendi vältel jälgis Läti kaitsevägi olukorda koostöös NATO partneritega. Läti kaitseminister Andris Sprūds selgitas samal pressikonverentsil, et droon oli sihitud Ukrainale, seega tähendab see tema sõnul siiski, et see oli sihitud demokraatliku ja vaba ühiskonna vastu.