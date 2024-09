SpaceX saatis kosmosesse ajaloolise Polaris Dawni missiooni, mida juhib miljardär Jared Isaacman

SpaceX saatis ajaloolisele Polaris Dawni missioonile nelja astronauti kandva Crew Dragoni. Ameerika miljardär Jared Isaacman plaanib väljuda avakosmosesse ja minna kosmoseturistidest kaugemale kui keegi teine, kirjutab Associated Press. Kui kõik läheb plaanipäraselt, on see esimene kord, kui eraisikud väljuvad avakosmosesse.