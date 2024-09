PROOVISÕIT | Uus Peugeot E-5008: 7-kohaline, elektriline ja üsna väheste konkurentidega

Kiirel briifingul enne teeleasumist rõhutati, et trahvid on soolased ja lisaks ametlikele jälgimisviisidele pidavat sealkandis olema kombeks kaasliiklejaist reegliterikkujaid raporteerida. Võib-olla on rahuliku liikluse põhjuseks siiski sealne kultuur, aga asi toimib – kahe päeva jooksul me kihutajaid ei kohanud. Kui üks saksa numbrimärkidega auto välja arvata.