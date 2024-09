Tartu teadlaste uurimus: mahepõllul on pesarüüste sage, kuid mitmekesine maastik soosib linnu edukust

Intensiivpõllunduse levides on põllulinde vähemaks jäänud. Põhjuseks on kaduvad pesitsuskohad, masinate või seadmete all hävinevad pesad, aga ka pesade sagedasem rüüstamine. Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi ja Eesti ornitoloogiaühingu koostöös jälgiti 2020.–2021. aastal 133 kiivitaja pesa. Uuringus sai kinnitust, et kiivitajapoja koorumisedu mõjutavad nii põllupidamise viis kui ka elupaiga liigendatus.

Mahepõllumajanduses ei kasutata tehisväetisi, pestitsiide ega sünteetilisi taimekaitsevahendeid. Muld hoitakse viljakana taimekultuure vahetades ja orgaaniliste väetistega nagu näiteks sõnnik ja kompost. Keskkonnasõbralik põld on elurikkust toetav: piiratud on lämmastikväetise ja glüfosaatide kasutamine, rajatud on maastikuelemente ning põlluservas on säilitatud 2–5-meetrine roheriba. Keskkonnasõbralik ja mahepõld koos loovad lindudele mitmekesisema maastiku, milles põldu ääristavad põllulinnule sobivad toitumisalad metsaserv, hekk ja kuivenduskraav. Need on ka barjääriks kiskjale, kes intensiivselt majandataval monokultuursel põllul lihtsasti pesi rüüstab. Samas – põlluelementide mõju pesarüüstele ei ole veel üheselt selge: näiteks on mahepõllu tihedas taimestikus röövlinnul keeruline pesa leida, kuid lõhnast juhinduv imetaja, keda on maastiku servaelementides rohkem kui röövlinde, ei lase halvast nähtavusest end kuigivõrd segada.