FORTE INTERVJUU | Aastakümneid CERNi heaks töötanud Eesti teadlane: see, et me üldse olemas oleme, on müstiline lahendamata probleem

Martti Raidal on üks väheseid Eesti teadlasi, kelle e-posti aadressi lõpp on cern.ch – ta on olnud selle maailma suurima laboriga seotud juba aastakümneid. Raidali uurimisvaldkonnad on osakeste füüsika, kosmoloogia, tumeaine, tumeenergia ja gravitatsioonilained.