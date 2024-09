Tallinna linnavalitsusel läks uue rattateega väga nihu: Paldiski maanteel on juba nädal aega hommikused ummikud loomaaiani

Tänane hommik, kell on 9.15, lapsed on selleks ajaks juba koolidesse sõidutatud. Ent autode ummik Paldiski maanteel suunaga südalinna on kujunenud kilomeetrite pikkuseks ja ulatub ikka veel loomaaiani. Waze näitab eesseisvaks keskmiseks liikluskiiruseks 9 km/h kuni südalinnas asuva raudteeviaduktini välja. Bussid seisavad vasakpööret tehet keset Mustamäe tee ja Paldiski maantee ristmikku, kuna eesseisev tänavalõik ei suuda enam masinaid mahutada.

Ja see pole ühekordne õnnetusest tingitud ummik, vaid tänaseks juba päevi väldanud igahommikune rutiin. See tänav ei suuda enam liikluskoormust taluda. Olukord on läinud sedavõrd käest, et Tallinna Transpordiamet teeb ühismeedias avalikke üleskutseid aja varumiseks ja rahu säilitamiseks.