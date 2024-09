„Dezful on väga ohtlik rakett!“ Kas Iraani raketid kallutavad Ukraina sõja Vene armee kasuks?

Alates täiemahulise Ukraina-vastase sissetungi esimestest päevadest on Venemaa Ukraina tähtsaimate sihtmärkide ründamiseks aktiivselt kasutanud ballistilisi rakette, eelkõige Iskandere. Nende sihtmärgid on õhutõrjesüsteemid, raketisüsteemid, juhtimispostid ja energiarajatised. Ballistilised raketid on sõjas üliolulised, sest erinevalt tiibrakettidest lendavad need sihtmärgini ülikiiresti, mööda vertikaalset trajektoori, need on väga täpsed ja neil on ka võimas lõhkepea. Kõik see teeb seda tüüpi raketid õhutõrje jaoks kõige raskemini hävitatavaks. Ukrainal on vaid piiratud arv Patrioti ja SAMP-T õhutõrjesüsteeme, mis on võimelised Venemaa ballistilisi rakette hävitama. Teised õhutõrjesüsteemid seda ei suuda.