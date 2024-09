Kuulujutud iPhone 16 kohta räägivad esmalt seda, iPhone 16 ja 16 Plus on sama suured kui nende eelkäijad, ent IPhone 16 Pro ja Pro Maxi ekraanid kasvavad 0,2 tolli võrra ja saavad uueks diagonaaliks 6.3 ja 6,9 tolli. Seadmed on väidetavalt ka õhemaks muudetud.