Elon Musk kontrollib nüüd kahte kolmandikku kõikidest aktiivsetest satelliitidest

Muski ettevõtte SpaceX ehitatud ja hallatav internetisatelliitide konstellatsioon on alates esimesest 2019. aastal toimunud käivitamisest kasvanud keskmiselt kolme satelliidi võrra päevas.

Mittetulundusliku satelliidijälgimisseadme CelesTrak viimased andmed näitavad, et SpaceXil on madalal Maa orbiidil 6370 aktiivset Starlink-satelliiti, lisaks veel mitusada mitteaktiivset või orbiidilt eemaldatud satelliiti.

See arv, mis on viimase kolme aastaga enam kui kuuekordistunud, moodustab veidi üle 62 protsendi kõigist töötavatest satelliitidest ning on ligikaudu kümme korda suurem kui Starlinki lähima konkurendi, Ühendkuningriigi idufirma OneWebi satelliitide arv.