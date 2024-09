Vabatahtlik arheoloog leidis Alpidest 2000 aasta vanuse Rooma sõjaväelaagri

Teadlased tegid kindlaks, et laager asus strateegiliselt soodsas kohas ja et sealt oleks avanenud avar vaade ümbritsevatele orgudele allpool. Laagri avastus näitab ka, et Rooma väed oleksid pidanud üle 2000 aasta tagasi matkama üle mäekuru, et sinna kohale pääseda.