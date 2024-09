Messengeri ja WhatsAppi vestlused saab varsti liigutada ühte samasse postkasti

Meta avaldas lõpuks oma plaanid kolmandate osapoolte vestluste jaoks WhatsAppis ja Messengeris. See toob kaasa võimaluse panna Messengeri ja WhatsAppi sõnumid samasse postkasti. Muudatus tehakse saadavaks vaid Euroopa Liidu kasutajatele.

Samuti ehitab Meta Messengerisse ja WhatsAppi uued teavitused, mis annavad kasutajatele teada, millal nad vestlusi niimoodi ühendada saavad.

Alates järgmisest aastast saab hakata Messengeri ja WhatsAppi kasutajatega luua ühiseid gruppe, teatas ettevõte. Samuti ütles Meta, et 2027. aastal võetakse kasutusele kolmandate osapoolte video- ja häälkõnede tugi.

Meta on juba mõnda aega töötanud selle nimel, et tuua ELi kasutajate jaoks kolmandate osapoolte vestlused enda sõnumsiderakendustesse. Ettevõte peab täitma ELi nõudeid, et muuta WhatsApp ja Messenger koostalitlusvõimeliseks kolmandate osapoolte rakendustega nagu iMessage, Telegram, Google Messages ja teised.

Metal on siiski ees mõned takistused. Teised ettevõtted, kes soovivad integreeruda WhatsAppi ja Messengeriga, peavad kasutama sama Signal-protokolli, et hoida sõnumeid privaatsetena. Kolmandate osapoolte rakenduste allkirjastatava lepingu koopias ütleb Meta, et ta teeb Signal-protokolli partneritele soovi korral kättesaadavaks.

Ettevõte lubab, et Signaliga kaitstud vestlused on transiidi ajal turvalised, olenemata sellest, kas teine teenusepakkuja protokolli kasutab. Meta ei garanteeri siiski, et WhatsAppi ja Messengeri kasutajate vestluste vastuvõtva poole rakendused nendega midagi ebasoodsat ette ei võta.

Meta avaldas ühtlasi pildid sellest, kuidas Whatsappi ja Messengeri vestluste ühendamine välja nägema hakkab.