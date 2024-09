ERIVÄELASE JUTUD | Allar Hoppe: erioperatsioonide meedikute programmist USAs valju häälega rääkida ei taheta

Hoppe kogemuspagas on lai: ta on käinud läbi mitu meditsiinialast treenimisprogrammi ning teeninud Aafrikas. „Kuna Prantsusmaa pole NATO täisliige, oli koostöö prantsuse sõduritega päris keeruline. Nendel, kes on nendega koos teeninud, tekitab ilmselt siiani külmavärinaid fraas „New plan!“ ehk plaani järgimine oli neile võõras,“ rääkis ta enda kogemusest Aafrikas.