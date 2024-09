Sõiduproov: Tuliuus MINI Cooper S ehk Mis on nüüdseks saanud Mr Beani autost

Eriline on ka see, et Cooperi ostjal tuleb esmalt langetada otsus, millise välimusega autot ta soovib, alles seejärel tuleb juurde kõik muu. On selleks siis Essential, Classic või JCW (John Cooper Works) või MINI Yours. Sellega määratakse ära veljed, värvitoonid, pumperi stiil ja palju muud. See, kas soovitakse juurde ka panoraamkatust või muid elemente, määratakse ära juba S-, M-, L- ja XL- pakettidega – iga suurem pakett sisaldab juba kõike eelmist. Kõik on väga lihtsaks tehtud.