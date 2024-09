„See on tulevikus Vene õhutõrje jaoks suur oht!“ Kas ameeriklaste imerakett hävitab Krimmi silla?

Ukraina võib saada Ameerika Ühendriikidelt lennukilt väljalastavad tiibraketid AGM-158 JASSM. Need ühilduvad hävitajatega F-16, mida Ukraina õhujõud on juba kuu aega kasutanud. Defense Express teatab, et rakettide AGM-158 JASSM üleandmise protsess vältab mitu kuud. Kuid enne seda, nagu väljaandes märgitakse, on vaja nende üleandmiseks poliitilist otsust. Seda tüüpi relvade üleandmisest võidakse teada anda sel sügisel. USA pool kaalus militaarportaali andmetel varem võimalust Nõukogude lennukeid selle raketi jaoks kohandada. Kuid pole teada, millega see lõppes.