Lõpuks ometi: Tesla avab Leedus ametliku margiesinduse

Täna, 5. septembril avas Tesla oma esimese, hetkel küll ajutise pop-up autokaupluse Leedus. Samas on see alles Tesla esimene samm seal riigis, kuna juba järgmise aasta alguses on kavas alustada tellimuste vastuvõtmist Leedu turul ning avada seal esimene püsiv müügi- ja teeninduskoht.