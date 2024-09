KUULA | Erasmuse taskuhääling. Carl-Ruuben Soolep: Eesti tugevus on muutuva maailmaga kohanemise oskus

Soolep ise ütleb enda kohta, et tal on alati olnud palju energiat, mis otsib väljundeid ka väljaspool igapäevaseid kohustusi. Nii ei üllatagi, et ta juba kooliajal oli õpilasesinduse president, käis noortevahetustel ja ka Tartu Ülikoolis end üliõpilasesindusega sidus. Noormees selgitab sedagi, miks langes liisk kodumaal õppimise kasuks, kuigi varem oli ta soovinud Suurbritannias õppida.

Et siiski välismaal õppimise kogemust ka saada, kasutas Soolep justnimelt Erasmuse võimalusi, kui tudeeris Mannheimis ärijuhtimist. Ta jagab ka, mis võimalustest ta Saksamaal elades haaras ning mida teeks nüüd samas olukorras olles mõnevõrra teisiti.

Et Soolep on kommunikatsioonispetsialistina jaganud väga erinevate organisatsioonide sõna, teeb ta tähelepanekuid ka selle kohta, mida need rollid talle erialaselt õpetanud on. Näiteks kuidas motiveerida vabatahtlikke või näiteks magistriõppe kursusetöö järeldusi selle kohta, mis ikkagi muudab hea juhi selliseks juhiks, kelle alluvuses inimesed tahavad rohkem pingutada.

Et Soolepi igapäevatöö on seotud Eesti kui brändi sõnumiloomega, arutletakse ka selle üle, mis on olnud Eesti tugevused minevikus. „Maailm on suures muutumises ja Eestil on kogemus, kuidas sellega toime tulla. Ja mitte ainult, me oskame ka teistele teed näidata, kuidas seda teha,“ ütleb ta. Mis võiks aga olla Soolepi hinnangul meie järgmine edulugu?

