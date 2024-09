„40–60 meest on veel elus.“ Kuhu haihtus ühtäkki Kurski oblasti piiramisrõngas 3000 Vene sõduriga?

Augusti lõpus teatasid Ukraina ametnikud ja ajakirjanikud, et Kurski oblastis Seimi jõe ääres on piiramisrõngas kuni 3000 Vene sõdurit ning varsti hakkavad venelased seal alla andma. Sellest anti teada Ukraina televisioonis ning hiljem levitasid seda uudist ka lääne ajakirjanikud ja blogijad.

20. augustil teatas Saksa kõmulehe Bild militaaranalüütik Julian Röpcke, et Ukraina armee on lähedal Kurski oblastis Seimi jõel asuva koti sulgemisele ning kotis võib olla 3000 Vene sõdurit. Röpcke lisas, et pärast Kurski oblastis Seimi jõge ületavate sildade hävitamist pidid Ukraina üksused edasi liikuma veel 2,6 km, et sulgeda Gluškovo rajoonis kott.