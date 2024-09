Solita väärtustab töötajate heaolu ja tervist

„Solita ei paku turul ühtegi konkreetset toodet, vaid teenust ja seda saavad luua vaid inimesed. Meie inimesed on meie visiitkaart, meie inimeste mõistus ja ideed on need, mida me oma klientidele müüme. See aga tähendab, et oma inimeste eest on vaja igakülgselt hoolt kanda,“ räägib Pukspuu ja viitab nende sõnadega hetkel sellele, kui oluliselt on Solitas fookuses nii vaimse tervise teemad kui ka töökeskkonna kvaliteet laiemalt.

Solita tegutseb kokku üheksas riigis, aga kliente on enam kui kolmekümnes. Ettevõtte oskuste järele valitseb nõudlus nii era- kui ka avalikus sektoris ja nii ollakse partnerid erinevate valdkondade tegijatele alates Nokia rehvidest postiteenuseni, ehitusettevõttest prillimüüjani, Ramirendist elektritootjani. Muuseas, pikima ajalooga klient, kellega Solita on asju ajanud, on ettevõtte juures olnud 23 aastat. See kõik aga tähendab, et nii oma töötajate kui ka klientide osas tegutsetakse äärmiselt laias kultuurisfääris ja harjumusareaalis ning erinevatel arengutasemetel. See kõik aga tähendab rikkalikku inimsuhete puslet, mis ka töötajate erinevate taustade tõttu tuleb igapäevaselt tähelepanu all hoida. Tundub, et see tähelepanu on omakorda toonud tähelepanu ja Solita on viimase aasta-paariga saanud erinevaid tunnustusi töötajate heaolu tagamise eest.

Auhinnatud ettevõtete nõustaja

„Pean väga oluliseks, et ettevõte oma töötajate mentaalse seisundi eest hoolitseks,“ lausub Pukspuu selle valguses rõõmsalt, et portaal peaasi.ee andis 2023. aastal Solitale vaimset tervist toetava ettevõtte kuldtaseme. Personalijuht lisab, et palju soovitud auhind tuli peamiselt seoses sellega, et Solita pakub oma töötajatele piiramatus mahus vaimse tervise teenuseid.