EKSPERIMENT | Elu Röstriga vol. 3 – joobes juhid ja Citroën Tervisekassa partneriks!

Esimene neist: Röstri roolis tuleb ära unustada igasugune privaatsus ja lootus halli massi sulanduda. Kuigi autoke on halli karva (nüüd mõistan, miks Citroën ei värvinud seda näiteks kärtspunaseks – see oleks lihtsalt üle võlli), torkab see hallmetallikdiiselpassatite seas kohe silma.