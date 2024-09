VIDEO | Hüvasti Saaremaa ja Hiiumaa! Kuidas hakkab Maa välja nägema peale liustike sulamist?

National Geographic on varem prognoosinud, et kui kogu jää sulaks, tõuseks ülemaailmne meretase rohkem kui 65 meetri võrra. Nende andmete põhjal planeedi tulevikku mudeldatigi. Paljud Euroopa linnad, nagu Brüssel ja Veneetsia, oleksid vee all. Sama saatus tabaks paljusid Aafrika ja Lähis-Ida linnu. Miljonid inimesed Aasias, muuhulgas metropolides nagu Mumbai, Peking ja Tokyo, oleksid sunnitud sisemaale asuma. Lõuna-Ameerika jätaks hüvasti selliste linnadega nagu Rio de Janeiro ja Buenos Aires. USA-s kaoksid sellised linnad nagu Houston, San Francisco ja New York, rääkimata kogu Florida osariigist.