KUULA | Olukorrast digiriigis: miks registreerida .ee domeen?

„Kõige lihtsamalt öeldes on domeen digitaalne identiteet internetis,“ ütleb Mare Vahtre, lisades, et tegu on keskkonnaga, mis pakub oma tegevuse ja toodete tutvustamiseks turvalist ning kontrollitavat keskkonda. Ta toob esile, et kuigi sotsiaalmeedia on populaarne, võib selle kasutamine ainsana olla riskantne, kuna puudub täielik kontroll selle üle, kuidas jõuab info potentsiaalsete klientideni.