26. augustil, kõigest kolm nädalat pärast seda, kui USA-s toodetud hävituslennukid Ukrainasse jõudsid, kaotati esimene F-16 lennuk. See uudis jõudis avalikkuseni pärast seda, kui esmalt ilmus Ukraina F-16 piloodi Oleksi Mesi ehk Moonfishi nekroloog . Lennuki kaotust kinnitati selle peale Ukraina kindralstaabist, kuid kaotuse põhjust ei täpsustatud, Ukraina sõjaväelaste järgi on selle põhjuse selgitamiseks tarvis uurimist. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi selgitas, et Kiiev kasutas F-16 lennukeid Vene rakettide ja kamikaze-droonide alla tulitamiseks. Esimese F-16 kaotuse järel vallandas Zelenskõi kohe Ukraina õhujõudude juhataja Mõkola Oleštšuki.

Ukrainas lahvatas pärast esimese F-16 kaotust skandaal: Zelenskõi parteikaaslane Marjana Bezuhla, kes sõja ajal on aktiivselt rünnanud Ukraina sõjaväe juhte, teatas, et Mesi F-16 lennuki laskis alla Ukraina enda Patriot. Endine Ukraina õhujõudude pressiesindaja Juri Ignat pöördus selle peale Facebookis avalikult Ukraina julgeolekuteenistuse ja juurdlusbüroo poole, märkides, et Bezuhla avaldus on alusetu ja sõjaaja tingimustes lubamatu. Ülemraadas üritati Bezuhlale, kes on riikliku julgeoleku komitee asejuht, umbusaldust avaldada, kuid Zelenskõi parteikaaslaste vastuseisu tõttu kukkus umbusaldus läbi.