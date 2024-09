Teadlased registreerisid maailma esimese juhtumi, kus suurem kiskja tappis hai. Mida see tähendab?

Üks märgistatud heeringahaidest oli umbes 2,2 meetri pikkune tiine emane. Uurijad lootsid emast jälgida ja saada tema andmeid, et tuvastada emaste ja nende vastsündinute jaoks olulisi elupaiku. Kuid emase hai satelliidimärgis hakkas viis kuud pärast paigaldamist saatma signaale hoopis väljaspool Bermudat, mis näitab, et ta oli teistest eemaldunud. Teadlaste kogutud andmed näitasid, et selle viie kuu jooksul ujus hai öösel umbes 100-200 m sügavusel ja päeval 600-800 m sügavusel ehk teisisõnu ta oli suurema osa ajast vee all.

Kuid järsku, alates 24. märtsist 2021, oli hai pidevalt 150–600 meetri sügavusel. Teadlased selgitavad seda sellega, et hai sõi ära teine kiskja. Teadlased usuvad, et piirkonnas on ainult kaks röövloomakandidaati, kes on piisavalt suured, et täiskasvanud harilikke haisid süüa: suur valgehai ja lühiuimhai. Nad kahtlustavad, et suure tõenäosusega on selles juhtumis süüdlane suur valgehai, kuna lühiuimhai sukeldub päeva vältel suuremasse sügavusse.