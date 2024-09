Teadussaate „Rakett69“ juubelihooaeg ootab osalejaid

„Eestis on väga palju noori, kelles on juba varakult tärganud suur huvi teadusmaailma vastu,“ ütleb Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees Anu Noorma. „Neis on hulgaliselt sisemist särtsu, et teada saada, kuidas asjad toimivad ja soov neid veelgi paremini toimima panna ning end ümbritsevat maailma muuta. „Rakett69“ teadussaatega anname teadushuvilistele noortele võimaluse astuda klassiruumist välja, oma teadmised proovile panna ja mõelda loominguliselt, et lahendada saates algselt võimatuna näivaid, kuid päriselust inspireeritud probleeme. Loodan, et saates osalemine annab meie tulevikutegijatele ainult hoogu juurde, et sel põneval teel jätkata ja ühel päeval tõeliselt maailma muuta.“