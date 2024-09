Septembri keskpaigas läheneb Maale kahe jalgpalliväljaku-suurune asteroid

Projekti Virtual Telescope andmetel saavad astronoomid mõne nädala pärast jälgida asteroidi 2024 ON Maast mööda lendamas lähedalt, kuid siiski ohutul kaugusel, vahendab New York Post.

Vähemalt 220-meetrise läbimõõduga asteroid, mis on pea kahe jalgpalliväljaku pikkune, on vaadeldav põhjapoolkeralt. Samuti teatati, et asteroid möödub Maast umbes miljoni kilomeetri kauguselt, mis on umbes 2,6 korda rohkem kui Maa ja Kuu vaheline kaugus. Virtual Telescope teatab, et selline lähenemine toimub keskmiselt kord kümne aasta jooksul ja seda saab jälgida 15. septembril Eesti aja järgi kell 14:30 nende poolt korraldatavas otseülekandes.